『週刊少年ジャンプ』で連載中の青春ラジオラブコメディ『さむわんへるつ』（ヤマノエイ・著）、4日発売の2巻をもって、コミックスの累計発行部数が20万部を突破した。2巻には『からかい上手の高木さん』『マネマネにちにち』（小学館刊）の山本崇一朗氏からの推薦コメントと、本作のヒロイン・水尾くらげを描きおろしたイラストが寄せられた。【画像】週刊少年ジャンプ注目作！昨年連載開始で20万部を突破した『さむわんへるつ