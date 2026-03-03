2026年3月2日、中国メディアの環球時報は「中東の激戦で日本は相当厳しく」と題し、中東での武力衝突による原油高騰が日本経済を直撃していると報じた。記事は、米国とイスラエルによるイランへの武力行使を受け、国際エネルギー価格が急騰していると紹介し、日本の原油価格も13カ月ぶりの高値を記録し、輸入依存度の高い日本が苦境に立たされていると伝えた。また、「戦争の長期化でホルムズ海峡が封鎖された場合、日本経済に甚大