乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき）が、4月17日に23歳の誕生日を迎える。それを記念して、1st写真集『エチュード』（4月14日発売）を出版する新潮社から、誕生日お祝い企画が発表された。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット16日までにオンラインストア「新潮ショップ」から『エチュード』を購入した人限定で、「23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード」が封入さ