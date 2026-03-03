パソコンおよびモバイル関連の周辺機器などを扱うエレコム（大阪市）は、モバイルバッテリー「DE-C86-10000」など2モデルを、2026年3月上旬から順次発売する。容量5000mAhモデルも順次登場予定安全性の向上を図り、持ち運びもしやすい長寿命のモバイルバッテリーとして「半固体電池」を同社では初採用したという。液漏れのリスクを低減するため電解液をゲル化し、発火事故の一因とされる可燃性有機電解液の使用量を削減。内部短絡