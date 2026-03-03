やわらかな筆致と温かい色彩で見る者を幸福感に包み込む画家、ピエール＝オーギュスト・ルノワール（1841-1919年）。誰もが知る、フランス近代絵画の巨匠の画業を一望する展覧会「生誕185年 ルノワール展」が山王美術館（大阪市中央区）でこのほど開幕した。ルノワールの豊かな感性とその生涯を、同館が誇るルノワール・コレクション51点（うち12点が初展示）でたどる意欲的な企画だ。7月31日（金）まで。山王美術館（右側の建物