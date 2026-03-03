気象庁は3月3日、東京地方に対して大雪と大雨及び雷に関する気象情報を出した。気象庁は、3日夕方から4日未明にかけて、多摩地方の山沿いや山地を中心に、大雪による交通障害や路面の凍結の恐れがあるとして注意・警戒を呼びかけた。また伊豆諸島では3日夜のはじめ頃から4日明け方にかけて、土砂災害に注意・警戒が必要だという。気象庁によると、前線を伴った低気圧が九州の東の海上にあって、東北東へ進んでいる。この低気圧は