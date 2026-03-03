ドリフト走行などの危険な運転をしたとして、5人が逮捕されました。警視庁によりますと、ブラジル国籍の吉川祐二ことヨシカワ・マルセロ・ユウジ容疑者ら5人は去年、東京・大田区でドリフト走行などの危険な運転をした疑いがもたれています。5人はドリフト族「日本マジキテル連合」のメンバーとみられ、このうち1人は、集まった見物人の男性2人をひき逃げしたとして既に逮捕されていました。調べに対し1人は容疑を認め、4人は容疑