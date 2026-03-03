この癒やし成分は効果抜群だ。「大和証券 Mリーグ2025-26」3月2日の第2試合。KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、個人2連勝、そして第1試合の伊達朱里紗（連盟）に続くチーム同日連勝・デイリーダブルを飾り、勝利者インタビューに登場した。【映像】高宮の魅力！かわいさ溢れる勝利後のゆるふわインタビュー試合中の鋭い踏み込みとは打って変わり、インタビューでは終始ニコニコと対局を振り返った高宮。彼女といえば