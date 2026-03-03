カタールメディアは2日、国営の「カタールエナジー」がイランからの攻撃を受け、LNG（液化天然ガス）および関連製品の生産を一時停止したと伝えました。こうした中、LNGの価格が急騰しています。2日のアジア向け価格は、先週末に比べて約40％急騰したほか、ヨーロッパで指標となる価格も35％上昇しました。国際エネルギー機関の関係者は「これまでにないほどの急激な上がり方だ」と話しています。世界のLNGの約2割が、カタールなど