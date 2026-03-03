2024年の2月にSTU48を卒業して、「勝負の2年目」を迎えた石田みなみ。ラジオでの親近感のあるトーク、舞台で磨かれる表現力、そして地元である伊丹市への愛に迫った。初めての瞬間を撮ってもらった2026年3月1日。都内で「石田みなみ 2026 calendar」のお渡し会が行われた。今作のカレンダーの魅力を石田みなみが語る。「撮影では東京の名所を回りました。上京して2年になるんですが、私、出不精でまだ名所とか行ったことが無い