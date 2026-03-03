【PlayStation：オンラインサービスのメンテナンス】 期間：3月3日11時～18時 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーションのオンラインサービスにおけるメンテナンスを本日3月3日11時より実施している。 今回のメンテナンス中は、一部タイトルでオンラインマルチプレイを利用できない場合がある。なお、メンテナンスの終了日時は本日3