自分に似合う髪型を見失いがちな大人世代こそ、今どきの質感を加えたボブで印象をアップデートしてみませんか？ トップのボリュームや首筋のラインを美しく見せるカットは、若々しい雰囲気を引き出す鍵に。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、そんな洗練された品格とトレンド感を両立した最旬トレンドボブを紹介します。 上品さと動きを両立する、プチウルフボブ まろやかなブラウンカラーが