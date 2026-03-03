フランクフルトのFW神代慶人がU-21チームで活躍フランクフルトのFW神代慶人がU-21チームで公式戦初得点を含む2得点で3-2の勝利に貢献した。フランクフルトU-21はSVロート＝ヴァイス・ヴァルドルフと対戦。今冬に加入した18歳の神代はスタメンで公式戦デビューを飾ると、GKとの1対1を確実に沈めて同点ゴールを記録。さらにセットプレーのこぼれ球を押し込む形で2点目もゲット。“ドッペルパック（1試合2得点）”でチームに勝利