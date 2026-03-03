ザルツブルクDFチェイス・アンリが新天地デビューオーストリア1部ザルツブルクに所属するDFチェイス・アンリは、現地時間3月1日に行われたオーストリア・ブンデスリーガ第21節のハルトベルク戦（0-0）で待望の新天地デビューを飾った。負傷による長期離脱を乗り越えてピッチに立った21歳のセンターバックに対し、オーストリア紙「Salzburger Nachrichten」は「力強いパフォーマンスを見せた」と高く評価している。ザルツブルク