今日3日の近畿は広い範囲で断続的に雨が降るものの、活発な雨雲が流れ込むのは紀伊山地の南東側に偏る見込みです。水不足となっている紀伊山地の北側では、それほど雨量は多くならないでしょう。明日4日は雨の止む所が多いですが、朝より夜の方が気温が低くなるため、服装選びに注意が必要です。今日3日紀伊山地の南東側でまとまった雨昨日2日の夜から今日3日午前にかけて、前線を伴った低気圧が西日本の南岸を東へ進んでおり、