「Carry by MIRAI SPEAKER」 ミライスピーカーは、Bluetooth機能も搭載したテレビ視聴用の手元スピーカー「Carry by MIRAI SPEAKER」を、3月3日に発売した。直販価格は24,750円。 特許技術「曲面サウンド」を採用した同社のミライスピーカーシリーズは、テレビの言葉の聞こえにくさを改善するスピーカーとして、シリーズ累計40万台を突破する好評ぶりだという