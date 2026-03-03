回転寿司チェーン「スシロー」が展開する“スシローカフェ部”が、甘酸っぱい苺を楽しめるスイーツをお届け！春にぴったりのメニューとして、フレッシュ苺を使用したスイーツが登場する「STRAWBERRY FAIR」が開催されます☆ スシロー “スシローカフェ部”「STRAWBERRY FAIR」 販売開始日：2026年3月4日（水）持ち帰り：不可販売店舗：全国のスシロー店舗※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」