２月２６日、合肥統旭智慧科技のスマートディスプレー生産ラインで働く従業員。（合肥＝新華社記者／杜宇）【新華社合肥3月3日】中国安徽省合肥市では春節（旧正月）連休（15〜23日）が明けると、多くのハイテク企業の工場で機器が稼働し、従業員が忙しく働く活気ある光景が広がった。ディスプレー製造などを手がける合肥統旭智慧科技やロボット企業の合肥楽聚機器人技術などでは従業員が注文品の生産を急ぎ、技術開発に挑んで