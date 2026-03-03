3月1日に行われた東京マラソンで、大迫傑（34、LI-NING）が2時間05分59秒で日本人トップの12位、鈴木健吾（30、横浜市陸協）が2時間06分09秒で13位。プロ選手として活動している2人が日本人1、2位を占めた。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技、461種目が実施32年ぶりの日本開催大迫は1シーズンを日清食品グループに所属したが、早大卒業後すぐに米国オレゴン州のチームを拠点に、実質的にプロ