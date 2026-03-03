イスラエルのネタニヤフ首相は、イランへの軍事攻撃を開始した理由について、「いま攻撃をしないと核の開発計画を止められなかった」と主張しました。イスラエルネタニヤフ首相「イランは新たな拠点や施設と地下壕の建設に着手した。もし、いま行動しなければ彼らの弾道ミサイル計画と核爆弾開発は数か月以内に手が出せなくなり、将来いかなる行動を取ることも不可能になっていたはずだ」ネタニヤフ首相はFOXニュースで先ほど、