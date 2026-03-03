英国出身の俳優トミー・バストウ（34）が3日、自身のインスタグラムを更新。この日NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）に出演したミュージシャンでタレントのDAIGO（47）とのツーショットを公開した。バストウは「ばけばけ」で明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブンを演じている。この日の放送では、主人公・松野トキ（郄石あかり）を診