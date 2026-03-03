2月に行われたミラノコルティナオリンピック™のメダリストたちが勢ぞろいし、日本の氷上を華やかに彩る。世界のトップスケーターが集う氷上の祭典「木下グループ presents STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026」が大阪（東和薬品RACTABドーム）、東京（東京辰巳アイスアリーナ）で4月に開催。すでに発表済みだった日程に加え、各都市1日ずつ追加公演が行われることが2日、発表された。今年で20周年を迎えるスターズ・オン・アイス