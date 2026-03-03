プロ野球・オリックス・バファローズが2日、公式インスタグラムを更新。同日行われた日本代表・侍ジャパンとの一戦で、大谷翔平ら強力打線を2回無安打で封じた寺西成騎（23）に野球ファンがコメントを寄せた。【写真】「将来が楽しみ!!」大谷翔平ら侍J打線を無安打で封じ、ピースする寺西成騎球団の投稿ではこの試合で先発して2回を投げ、強力打線を無安打に封じた寺西と、2安打1打点1盗塁の活躍を見せた麦谷祐介の“2年目コン