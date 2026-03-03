【ワシントン＝阿部真司、池田慶太】米国のトランプ大統領は２日、米国とイスラエルによるイランへの攻撃を巡り、米ＣＮＮのインタビューで「我々はまだ彼らに厳しい打撃を与え始めてもいない。大きな波はもうすぐ来る」と述べ、より大規模な攻撃を行う可能性に言及した。米中央軍は同日、これまでに軍事拠点１２５０か所以上を攻撃したと発表した。トランプ氏はホワイトハウスの会合では「当初は４〜５週間と予想していたが、