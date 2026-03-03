去年、東京で開催されたメジャーリーグの観戦チケットを高額で転売したとして、会社役員の男性が警視庁に書類送検されました。チケット不正転売禁止法違反の疑いで書類送検されたのは、さいたま市の不動産会社役員の男性（55）です。男性は去年2月、大谷翔平選手らが出場するMLB東京シリーズの「シカゴ・カブス対ロサンゼルス・ドジャース」などのチケット6枚を、都内の男女3人に合わせて320万円で不正に転売した疑いがもたれてい