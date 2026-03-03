記者会見する国民民主党の玉木代表＝3日午前、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は3日の記者会見で、米国とイスラエルによるイラン攻撃を巡り「ホルムズ海峡の封鎖により、物価高騰が再燃する可能性がある。即効性のある対策が必要だ」と述べた。党として提言をまとめる意向を示した。高市早苗首相が2年間限定の飲食料品消費税ゼロに関し、夏までに「社会保障国民会議」で結論を得たいとの意向を示していることを念頭に「夏まで