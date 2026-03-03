県内の今年1月の有効求人倍率は1.47倍で、2か月ぶりに前の月を下回りました。富山労働局がきょう発表した、今年1月の有効求人倍率は1.47倍で、前の月より0.01ポイント低下しました。低下は2か月ぶりで有効求職者数の減少幅が有効求人数の減少幅より小さかったためとしています。県内の有効求人倍率は全国平均の1.18倍を大きく上回って、高い水準を維持しています。富山労働局は雇用情勢について「持ち直しの動きがみられるが、物価