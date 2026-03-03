タレントのMEGUMI（44）が2日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。意外なリフレッシュ方法について語った。この日は「ROIROM」「MAZZEL」「INI」の「未公開＆名場面」を放送。「MAZZEL」のEIKIからリフレッシュの方法について聞かれるシーンがあった。「もうヤバイ、まずいってなったときは、お酒飲みながら映画館」に行くと話したMEGUMI。携帯などから距離を取って思いのままに涙を流すの