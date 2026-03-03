【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は2日、与党共和党と野党民主党の幹部に対イラン軍事作戦を説明した。議員の間では政権が議会に十分な説明をせず、攻撃に踏み切ったことを問題視する声が噴出。トランプ政権は攻撃継続に向け、議会の説得を急いでいる。ルビオ氏は与野党の上下両院トップらで構成する「ギャング・オブ・エイト」と面会。イランは米国の脅威だと主張し、さらなる攻撃の正当性を訴えたとみられる。政権は3日に