東京・新宿区歌舞伎町の「トー横」で少女に睡眠導入剤を譲り渡したとして、専門学校生の女性が書類送検されました。警視庁によりますと、書類送検された専門学校生の女性は去年9月、新宿区歌舞伎町の「トー横」で、当時14歳の少女に睡眠導入剤の「サイレース」1錠を500円で譲り渡した疑いが持たれています。女性はSNSに「睡眠薬余ってるんだけど欲しい人いる？」などと投稿していて、警視庁の任意の事情聴取に容疑を認め、「他にも