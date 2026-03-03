新潟市江南区にある他人の敷地で自分のゴミを燃やした疑いで3月2日、新潟市江南区に住む無職の男(71)が逮捕されました。警察によりますと、男は去年11月下旬に一般廃棄物である書類、枯れ葉、枯れ枝、タオルなど合計約1.4キロを、新潟市江南区の他人の敷地内で燃やした疑いがもたれています。書類については、株取引関係の書類と話しているということです。男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は男が他にも同様の