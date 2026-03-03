国の重要無形民俗文化財に指定されている人形芝居、佐渡市の「のろま人形」。地区の芸能祭で50年ぶりとなる珍しい演目が披露されました。「のろま人形」は、4体の人形を中心に演じられるユーモアあふれる人形劇です。佐渡市新穂地区で300年以上続いていると言われ、祭りなどで人気があります。地区の芸能祭で50年ぶりとなる演目「馬駄賃」が披露されました。公民館の講座で稽古を積んできた受講生たちが馬の運賃を巡るドタバ