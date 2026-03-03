ブレーメンの長田澪(ドイツ名ミオ・バックハウス)が28日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第24節ハイデンハイム戦に先発出場し、2-0でのチームの勝利に貢献した。この試合は、長田にとって重要な一戦だった。ブレーメンは前節ザンクトパウリ戦で正面に飛んできたヘディングシュートを長田が取り損ねて、失点。その後ヨヴァン・ミロシェヴィッチのゴールで追いついたが、70分にザンクトパウリの藤田譲瑠チマに決勝点を決められ1