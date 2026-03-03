プレミアリーグ第28節で、アーセナルとのロンドンダービーに敗れたチェルシー。FWペドロ・ネトが2枚のイエローカードを受けて退場となり、終盤は10人での戦いを強いられた。これで今季9人の選手が退場となっているチェルシー。エンツォ・マレスカ前監督を含めると10人の退場者を出していることになる。ネトは次節のアストン・ヴィラ戦に出場することができなくなってしまった。リアム・ロシニアー監督は、ヴィラ戦に向けた記者会見