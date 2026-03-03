神姫バスと大阪シティバスは、高速バス「神戸〜あべの橋線」の運行を4月1日に開始する。神戸空港と心斎橋・あべの橋を結ぶ高速バス。1日8往復を運行する。うち2往復は、新港町・南京町東口・ポートタワー前を経由し、神姫バス神戸三宮バスターミナルまで延長運転する。大人片道運賃は1,000円。所要時間は神戸空港〜心斎橋間が60分、神戸空港〜あべの橋間が67分。