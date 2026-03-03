スマートフォンやPC向けのプロセッサーを開発するQualcommがウェアラブルデバイス向けSoC「Snapdragon Wear Elite」を2026年3月2日に発表しました。Snapdragon Wear EliteはAI処理用プロセッサー(NPU)を内蔵しており、最大20億パラメーターのAIモデルをローカルで実行することができます。Snapdragon Wear Elite Platform | Qualcommhttps://www.qualcomm.com/wearables/products/snapdragon-wear-elite-platformQualcomm Powers t