イランによる報復攻撃は2日も各地で続いています。イスラエル南部の街ではミサイルが着弾し、19人が負傷しました。また、テルアビブ市内の地下鉄のホームはシェルターとして開放され、夜は多くの人が避難しています。湾岸諸国でも被害が相次いでいます。サウジアラビアのラスタヌラ製油所が2日、ドローン攻撃を受け閉鎖したほか、ロイター通信によりますと、バーレーンの工業都市でミサイル迎撃後に火災が発生し1人が死亡しました