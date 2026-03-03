イランの軍事組織・革命防衛隊は2日、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を表明しました。原油価格の高騰など日本や世界経済への大きな影響が懸念されます。イランの革命防衛隊の高官は2日、イラン南岸にあるホルムズ海峡を封鎖し、通過を試みる船舶は「焼き払う」と表明しました。イランメディアが報じました。ロイター通信は1日、原油タンカーなど少なくとも150隻の船舶がホルムズ海峡付近で停泊していると報じていま