“チャイナ服×かわら割り”がSNSで話題となっているセント・フォース所属のフリーアナウンサー・堀江聖夏（32）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。板割りに挑戦した際に骨折したことを明かした。【写真あり】この一撃で骨折？“リアル春麗”堀江聖夏アナ、板割りの瞬間＆笑顔で“骨折＆手術”報告堀江は、右手にギプスをはめ腕をつるし、笑顔をみせながら「板割りしたら骨折しました。労わりたいと思います」と動画で