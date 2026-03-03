原子力発電所から出る高レベルの放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分場をめぐり、赤沢経産相は、小笠原諸島の南鳥島での文献調査を東京・小笠原村に申し入れると発表しました。実現すれば国内では4カ所目となります。赤沢経産相：（南鳥島は）科学的特性マップにおいて好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い地域とされている。国として文献調査を申し入れさせていただきたいとの考えに至った。南鳥島は日本の最