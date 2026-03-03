JRAは3日、騎手4人の所属変更（いずれも4日付）を発表した。この日、定年引退を迎えた根本康広師（70）の厩舎に所属していた丸山元気（35）、野中悠太郎（29）、長浜鴻緒（20）は美浦・フリーへ。同じく定年引退を迎えた小西一男師（70）の厩舎に所属していた小林凌大（25）は美浦・森一誠厩舎所属となる。