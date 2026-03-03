「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、オリックス−韓国代表」（３日、京セラドーム大阪）韓国代表の柳志荽監督が試合前会見に臨み、前日２日の強化試合、日本代表−オリックス戦について語った。日本は先発の菊池雄星投手が４回６安打３失点。打線も中盤までは吉田正尚外野手のソロによる１点に抑えられ、終盤に追い上げたが３−４で敗れた。「ゲーム拝見いたしました」とした柳監督は