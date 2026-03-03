タレント清水ミチコ（66）が3日、Xを更新。芸術選奨文部科学大臣賞の大衆芸能部門を受賞した喜びをつづった。文化庁は2日、芸術分野の優れた業績を表彰する芸術選奨の受賞者を発表。清水の所属事務所公式Xアカウントは「この度、清水ミチコが令和7年度（第76回）芸術選奨文部科学大臣賞《大衆芸能部門を受賞いたしました。皆様に心より感謝申し上げます」と報告した。清水も自身のXで「嬉しいです！」とコメント。多くの芸能人やフ