加賀野菜の一つ「五郎島金時」の魅力を高めようと、新たに商品化されたオリジナルのコロッケが、3日から金沢市内のスーパーで販売されています。金沢市のAコープ安原店で、3日から販売が始まった「五郎島金時いもコロッケ」。地元の伝統野菜の魅力を高め販路拡大につなげようと、Aコープを運営するジャコム石川とJA金沢市などが連携し、生まれた新商品です。 具材は石川県内産の五郎島金時を100％使用