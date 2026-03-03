今月8日投開票の石川県知事選挙についてテレビ金沢は、北國新聞社などと合同で情勢調査を実施しました。支持動向では、現職の馳氏と新人の山野氏が互角の戦いを続けています。情勢調査は、2月28日と今月1日に電話とインターネットにより実施、1560人から回答を得ました。調査結果に取材を加味した支持動向は、現職の馳浩氏と新人の山野之義氏が互角の戦いで、新人の黒梅明氏は苦しい戦いを展開しています。 衆院選の選挙