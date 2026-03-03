ウェルカムが運営するDEAN & DELUCAは3月10日より、ブランド初となるベビー向けシリーズをオンラインストア限定で発売する。DEAN & DELUCA for baby同コレクションは、ベビーとの毎日に寄り添うことをテーマに展開。ベーシックなカラーで空間になじむデザインと、心地よい素材使いにこだわったアイテムをそろえた。テーブルウェア、ベビーウェア、ペアレンツバッグなど多彩なラインナップとなる。DEAN & DELUCAは"Livi