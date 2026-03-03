きのう夜、愛知県尾張旭市で、道路を横断していた83歳の女性が乗用車にはねられ、意識不明の重体です。 【写真を見る】動物病院から帰宅中に… 83歳女性が車にはねられ意識不明 付近では今年1月にも70代女性がはねられる事故 愛知･尾張旭市 警察によりますときのう午後7時ごろ、尾張旭市東大久手町で、近くに住む83歳の女性が道路を歩いて横断していたところ、乗用車にはねられました。 近くの動物病院から帰宅途中… 女性は病