【女子旅プレス＝2026/03/03】2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U！！！ バージョン〜」を3月4日（水）〜 2027年1月11日（月）まで開催。4日、祝祭イヤーを彩る25周年記念パレードがお披露目された。【写真】USJ“クールジャパン”に初の「葬送のフリーレン」◆USJ、開業25周年イヤーを祝う「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U！！！ バージョン〜