IVEのウォニョンが、スキンケアブランド「Dr. Althea（ドクターエルシア）」のグローバルモデルに起用された。2月28日、韓国ビューティー企業のThe Pure Lab（ザ・ピュア・ラボ）はウォニョンの新規キャンペーンティザー映像を公開し、モデル起用のニュースを発表した。【写真】ウォニョン、"あざと可愛い"生クリームSHOT公開されたティザー映像では、華やかなステージ上のウォニョンの姿ではなく、日常の中の“ありのままの姿”に