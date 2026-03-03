【1/12 Honda CB1000F】 4月18日発売予定 価格：4,620円 タミヤはプラモデル「1/12 Honda CB1000F」を4月18日に発売する。価格は4,620円。 Honda CB1000Fはホンダが2025年11月に発売したバイク。CBはその時代の最新技術を投入しながら、最高のバランスを追求するフラグシップモデルに冠される。1,000CCの大排気量を持ちながらも、「スタイリング」、「軽さ」、「扱いやすさ」、